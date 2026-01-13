CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Mar Consult: 51% россиян поддерживает лимит на количество SIM-карт

Аналитическая компания Mar Consult провела исследование про отношение к новым требованиям по ограничению количества SIM-карт с 1 ноября 2025 г.: 20 SIM-карт для граждан РФ и 10 – для иностранцев.

Две трети опрошенных (66%) подробно или поверхностно знают о новых требованиях закона об ограничении количества SIM-карт, а треть (31%) услышала впервые, 3% затруднились ответить. При этом подробно мужчины более информированы, чем женщины (35% знают подробно против 18% женщин), что может быть связано с большим интересом к технологическим новостям. Осведомленность растет с возрастом и пик достигается в возрастной группе 45-54 года (83% – осведомлены в той или иной степени).

Половина респондентов (51%) в той или иной степени поддерживают лимит на количество SIM-карт, 39% нейтральны, 5% не поддерживают, 5% затрудняются. Причем в старших возрастных группах с 35 лет поддержка выше, чем до 35 лет.

Половина респондентов (51%) не видят неудобств в ограничении количества SIM-карт на человека. 18% считают, что могут возникнуть проблемы при подключении множества устройств (например, «умный дом» или IoT). 11% предполагают, что могут возникнуть дополнительные расходы и бюрократический процедуры при регистрации номеров, каждый десятый (10%) видит неудобно при использовании разных номеров для разных регионов, а 9% убеждены, что такие ограничения могут создать сложности для бизнеса. 17% затруднились ответить.

Что интересно, количество поддерживающих лимит на SIM-карты совпадает с количеством людей, которые не видят неудобств в ограничении.

Для двух третей населения (66%) в разной степени важны государственные меры борьбы с анонимностью в телекоммуникациях, 16% безразлично, а 5% считают, что это вмешательство в личную жизнь и негативно относятся к подобным инициативам государства, причем среди мужчин таких больше (8% против 2% у женщин). 13% затруднились ответить.

По мнению 55% населения принятые ограничения количества SIM-карт существенно или частично помогут в борьбе с телефонным мошенничеством. Треть (31%) убеждены, что эти меры практически никак или полностью не повлияют на мошенников, 14% затруднились оценить влияние. Самые оптимистично настроенные люди, которые верят в эффективность мер в борьбе с мошенниками, в группе 35-44 года (67%).

Если операторы связи будут нарушать проверку подлинности данных абонентов, то по мнению половины опрошенных (50%) государство должно усилить контроль над ними и наказания. Пятая часть (22%) считает, что усиления оправданы только при массовых нарушениях, 9% уверены, что текущих мер достаточно, 5% — против любых дополнительных проверок операторов. 14% затруднились.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор Mar Consult, сказал: «Обеспечение прозрачности идентификации пользователей мобильной связи способствует укреплению доверия общества к операторам и повышает общий уровень защищенности личной информации. Ограничение количества SIM-карт – это очередной шаг для повышения уровня защиты граждан от противоправных действий в сфере телекоммуникаций. Установленные государством рамки позволят снизить риски злоупотреблений, используемых мошенниками».

