Niletto и Шальная императрица: эксперты рассказали, как отдыхали нижегородцы на прошедших каникулах

МТС совместно с аналитиками холдинга ON Media проанализировали предпочтения жителей Нижнего Новгорода в сфере досуга в период зимних праздников с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Эксперты выяснили, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали фаворитами жителей региона в период новогодних каникул. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новогодние каникулы традиционно ассоциируются с отдыхом, развлечениями и приятными эмоциями. Жители Нижегородской области провели праздничные дни насыщенно: многие посвятили свободное время просмотрам любимых фильмов и сериалов, чтению увлекательных книг и прослушиванию любимой музыки.

В онлайн-кинотеатре «Кион» на каникулах преобладал запрос на семейный контент: мультфильмы, комедии и праздничные шоу. Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Нижегородской области в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Шальная императрица», «Сергий против нечисти», «Жека Рассел», «Семьянин». Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы стали: «Один дома», «Дракула», «Леди Баг и Супер-Кот», «Долгая прогулка», «Том и Джерри».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов нижегородцы отдавали предпочтение «Первому каналу», «России 1», «ТНТ» и «РЕН ТВ».

Самыми популярными книгами среди жителей Нижегородской области в сервисе «Кион Строки» на новогодних каникулах стали: «Space Quest» Михаила Михеева, «Файролл. Книга 7. Разные стороны» Андрея Васильева, «Перед изгнанием» князя Феликса Юсупова, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского и «Тоннель» Яны Вагнер.

Жители Нижегородской области чаще всего выбирали книги в жанрах фэнтези, фантастики, любовных романов и детективов.

В сервисе музыкального стриминга «Кион Музыка» в праздники наиболее часто пользователи из Нижегородской области отдавали предпочтение поп-музыке, рэпу, а также танцевальной музыке. В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: Betsy, Ded M — «Под Новый Год», Sabi, Mia Boyka — «Базовый минимум», Джиган, Artik & Asti, Niletto — «Худи».

«Нижегородские каникулы — это микс из уютного домашнего просмотра, интеллектуального чтения и энергичной музыки. Особенно примечательно, что региональные предпочтения отражают общероссийские тренды, но с местным колоритом: например, повышенный интерес к историческим мемуарам и отечественному фэнтези. Это говорит о зрелом вкусе аудитории и её готовности к разноформатному досугу. В целом, в Нижнем Новгороде мы зафиксировали три тренда: любовь к семейному контенту, тягу к захватывающим историям и неугасающий аппетит к танцевальной музыке», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

