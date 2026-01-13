CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Связь «МегаФона» добралась до гор: жители тувинского села Морен впервые вышли в онлайн

Мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с и цифровые звонки (VoLTE) стали доступны жителям села Морен в Эрзинском кожууне Тувы. «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил базовую станцию в населенном пункте, где проживают около 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено на берегу одноименной реки, примерно в трех часах пути на автомобиле из Кызыла. Расстояние до Эрзина — районного центра, где много лет есть устойчивое покрытие LTE‑сети МегаФона — составляет 27 км. Но из‑за горного рельефа местности связь до Морена не «долетала».

После запуска нового телеком-объекта уверенный прием LTE‑сигнала как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и высокую скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть — по выходным, праздникам и в вечернее время.

Местные жители получили доступ ко всем цифровым сервисам: телемедицине, онлайн-банкингу, госуслугам и видеосвязи. Скорость передачи данных до 70 Мбит/с позволит без задержек скачивать и отправлять «тяжелые» файлы, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, играть онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В населенном пункте есть школа, детский сад и дом культуры. Наличие 4G позволит работникам этих учреждений быстрее готовиться к занятиям и искать новые форматы для проведения уроков, организовывать интересные мероприятия и активности для местных жителей. Подрастающему поколению станет проще пользоваться образовательными платформамиили готовиться к контрольным, а родителям – проверять электронный журнал и следить за успеваемостью своих детей.

«Село Морен — яркий пример того, как технологии преодолевают не только километры, но и природные барьеры. В условиях горного рельефа, где даже сигналу трудно найти путь, мы построили не просто базовую станцию — мы создали точку равного доступа к цифровому миру для тысячи людей. Теперь жители Морена могут учиться, работать, лечиться и оставаться на связи — так же уверенно, как и жители крупных городов», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Строительство базовой станции в Морене расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Когда в селе появляется надежная связь, оно перестает терять людей — наоборот, оно начинает жить полной жизнью, соединяя прошлое и будущее. Молодые жители получают возможность учиться дистанционно, запускать местные проекты или продвигать тувинские ремесла и музыку за пределами региона. Старшее поколение — оставаться на связи с детьми и внуками, участвовать в жизни семьи, даже если те живут за тысячи километров. Цифровая инфраструктура становится тем мостом, который не разрывает традиции, а помогает их сохранять и передавать дальше — в том формате, который понятен новому поколению», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Китай запустит 200 тысяч интернет-спутников, чтобы обыграть Starlink и занять место на орбите

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России ужесточили применение статьи по борьбе с ботами для «пробива»

Внутренняя безопасность США будет применять БПЛА для мониторинга воздушного пространства и ликвидации враждебных дронов

Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще