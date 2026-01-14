Для сельских жителей в Ярославской области ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Ростовского района. Построенные телеком-объекты связи помогли улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Обновление пришлось как раз перед новогодними праздниками. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорости мобильного интернета увеличились в деревнях Маргасово, Болотово, Заиренье, Голешево, Малиновка, Башкино, поселках Южный и Хмелики, расположенных вдоль течения рек Печегды, Иринки и Кости. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями: дата‑трафик в новогодние праздники вырос на 24% год к году.

Новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах. Это позволяет обеспечить более высокие скорости и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

«Благодаря строительству новых базовых станций высокоскоростной интернет стал доступен более чем тысяче сельских жителей, проживающих в населённых пунктах рядом с поселком Петровское. В последних числах декабря мы улучшили покрытие и ускорили интернет в Ярославском, Рыбинском и Переславском районах, а всего за прошедший год в Ярославском регионе было построено и модернизировано более 100 базовых станций», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.