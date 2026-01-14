Новый недорогой коммутатор Smartec на 16 IP-устройств появился на рынке

В семействе коммутаторов Smartec появился неадминистрируемый PoE-коммутатор ST-NS316MB-GD, оснащенный 16 портами Ethernet и 2 портами Uplink. Устройство выдает до 30 Вт на каждый порт с общем бюджетом 250 Вт. Данный PoE-коммутатор автоматически определяет скорость передачи данных, тип подключенного устройства и используемого стандарта PoE, а также тип кабеля (MDI/MDIX). Для обеспечения увеличенной дальности связи (до 250 м) новинка поддерживает режим работы V+E с изоляцией портов. ST-NS316MB-GD, как и другие коммутаторы, предназначен для работы с IP-камерами, IP-телефонами, сетевыми концентраторами и другими устройствами, к которыми нецелесообразно или нежелательно подведение отдельного питающего кабеля.

Простота ввода в работу и обслуживания коммутатора ST-NS316MB-GD обусловлена тем, что устройство является неадминистрируемым, то есть практически не предусматривает возможности конфигурирования. Этот PoE-коммутатор по 16 каналам автоматически определяет скорость передачи данных, кроме того, он определяет тип подключенного устройства и поддерживаемого им PoE-стандарта. Важно отметить, что порты коммутатора также имеют функцию автоопределения типа кабеля, что позволяет использовать и прямую (MDI) витую пару, и перекрещенную (MDIX).

Соединение с коммутатором, маршрутизатором или видеорегистратором NVR, вышестоящими по логической структуре относительно данного коммутатора, выполняется через любой из двух его Uplink-портов. В отличие от 16 портов стандарта RJ-45, которые обеспечивают скорость передачи данных 10 или 100 мегабит в секунду, Uplink-порт стандарта RJ-45 поддерживает скорость до 1000 Мбит/c. Этот PoE-коммутатор на каждый из 16 портов выдает мощность до 30 Вт с общим бюджетом до 250 Вт.

Режим увеличенной дальности связи поддерживается данным PoE-коммутатором, наряду со стандартным режимом. Так, при стандартной работе дистанция передачи данных не превышает 100 м, а режим EXTEND позволяет увеличить этот показатель вплоть до 250 м, при этом скорость ограничивается до 10 Мбит/с. Режим VLAN предусматривает изоляцию портов для повышения безопасности передачи данных, когда устройства, подключенные к PoE-коммутатору по 16 портам, разделяются на подсети и могут «общаться» между собой только внутри них. Отметим, что режимы EXTEND и VLAN работают в паре: при установке переключателя режимов на позицию “V+E”, включается комбинированный режим, в котором дальность связи увеличена, а PoE-порты изолированы друг от друга и обмениваются данными только с Uplink-портами.

Установить и эксплуатировать коммутатор можно и в неотапливаемом помещении, поскольку диапазон его рабочих температур составляет от -10 до +55 °C. Данный PoE-коммутатор на 16 портов может устанавливаться в стандартную 19” стойку либо использоваться в настольном формате, а его конструкция предусматривает защиту от электростатического разряда до 4 кВ и грозозащиту до 6 кВ, что особенно актуально при использовании с камерами, работающими на улице. Отметим также, что на корпусе коммутатора имеются светодиодные индикаторы, информирующие о состоянии питания устройства, режиме работы и подключении в сеть.

Новые неуправляемые коммутаторы на 16 портов Smartec ST-NS316MB-GD уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».