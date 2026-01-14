CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Ямальцы на новогодних каникулах смотрели «Дракулу» и читали «Ольхового короля»

Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Ямало-Ненецкого автономного округа во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января. Эксперты рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона провели Новый год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Ямала в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Шальная императрица» и «Жека Рассел».

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые ямальцы включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы, стали: «Дракула», «Один дома», «Долгая прогулка».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов северяне отдавали предпочтение «Первому каналу», «России 1» и ТНТ.

Самыми популярными книгами среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, по данным электронной библиотеки «Кион Строки», на новогодних каникулах стали: «Ольховый король» Борунтей Б.Н. ле Ноэль, «Окопник» Владимира Поселягина, «Музыкальный приворот. На волнах оригами» Анны Джейн. Больше всего жители региона обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и современную литературу.

Как следует из статистики прослушиваний на музыкальном стриминге «Кион Музыка», на новогодних праздниках пользователи из ЯНАО отдавали предпочтение популярной танцевальной музыке, а также рэпу. В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: Олег Анофриев «Спят усталые игрушки», Джиган, Artik & Asti, Niletto – «Худи», Betsy, Ded M – «Под Новый Год».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще