Югорчане на новогодних каникулах смотрели «Дракулу» и зачитывались книгами современных авторов

Аналитики холдинга «ON Медиа», входящего в группу компаний МТС, проанализировали интересы жителей Ханты-Мансийского автономного округа во время праздничных каникул с 31 декабря по 11 января. Эксперты рассказали, за просмотром, чтением и прослушиванием каких фильмов, сериалов, книг и треков жители региона провели Новый год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным онлайн-кинотеатра «Кион», самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Югры в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Шальная императрица» и «Жека Рассел».

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов, которые включали на платформе и телевидении в новогодние каникулы, стали: «Дракула», «Один дома», «Долгая прогулка».

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов югорчане отдавали предпочтение «Первому каналу», «России 1» и ТНТ.

Самыми популярными книгами среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа, по данным электронной библиотеки «КИОН Строки», на новогодних каникулах стали: «Проект Re: Начало» Emory Faded, «Дом, в котором...» Мариам Петросян, «Копиист» Владимира Поселягина. Больше всего югорчане обращали внимание на книги в жанре фэнтези, фантастики и современную литературу.

Как следует из статистики прослушиваний на музыкальном стриминге «Кион Музыка», на новогодних праздниках пользователи из ХМАО отдавали предпочтение популярной танцевальной музыке, а также рэпу. В рейтинг самых популярных треков по числу прослушиваний вошли: Betsy, Ded M – «Под Новый Год», Джиган, Artik & Asti, Niletto – «Худи», Sabi, Mia Boyka – «Базовый минимум».