МТС: на Ямале больше всего майнинговых ферм обнаружено в Пуровском районе

МТС сообщила о росте числа майнинговых ферм в России, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2025 г. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 г.

Лидером по количеству выявленных майнинговых ферм на Ямале стал Пуровский район. Вторую строчку рейтинга занял самый крупный по величине город округа – Новый Уренгой. Третье место у Тазовского района за Полярным кругом. Наименьшее количество таких ферм обнаружено в Красноселькупском и Ямальском районах, а также Лабытнанги.

В целом по России чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. А реже всего – в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, Алтайском крае, регионах Черноземья, ЯНАО.

Обнаружить майнинговые фермы удалось с помощью платформы EnergyTool. Система в режиме реального времени проанализировала данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявила аномалии в энергопотреблении. Это позволило быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки.

«Искусственный интеллект в электроэнергетике позволяет повысить надежность сетей, исключить перегрузки от замаскированного майнинга и обеспечить бесперебойную поставку электричества для жителей округа. Так, благодаря платформе EnergyTool, в 2025 г. общая эффективность обнаружения фрода достигла 45%. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

