Сервис «VK Видео» проанализировал контентные предпочтения россиян в новогодние каникулы

С 1 по 11 января 2026 г. суммарное время и охват просмотра советских фильмов в три раза выше, чем годом ранее. Почти 40% пользователей «VK Видео» в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

«Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий, ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом», — отметил вице-президент музыкальных и видео- сервисов Николай Дуксин.

Более привычным для видеохостингов трендом стал просмотр развлекательного юмористического контента.

«Суммарное время просмотра оригинального контента выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Пользователи активно смотрели как полноформатные шоу: “Звезды 2”, “Натальную карту” с Филиппом Киркоровым, реалити “Ярд” и “Быть Джиганом и Оксаной” так и короткие видео с участием медийных персон», — сказал Николай Дуксин.