«МегаФон» прокачал 4G в крупнейшем дачном массиве за Уралом

Абоненты «МегаФона» в садовом товариществе «Спутник», расположенном в ЗАТО Северск, могут без ограничений общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами. Инженеры оператора провели модернизацию базовой станции, которая обслуживает дачно-коттеджный поселок. Новое оборудование позволило расширить покрытие 4G и увеличить емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Садовое товарищество «Спутник» находится примерно в получасе пути на машине из Северска. Было образовано на месте упразднённой в 1959 г. деревни Поперечка, от которой и получило свое неофициальное название у жителей. На сегодняшний день дачный массив насчитывает около 4,2 тыс. участков и занимает территорию около 250 га. Это крупнейшее СНТ не только в Томской области, но и в Сибирском Федеральном округе. Основная часть садоводов приезжает сюда в весенне-летний период, но есть и те, кто живет здесь круглогодично.

«В теплый сезон мы традиционно наблюдаем «дачную миграцию»: с апреля интернет-трафик в Поперечке начинает расти, достигая пиковых значений в августе, а по уровню нагрузки на сеть здесь сопоставима с городской. Только за прошлое лето абоненты «прокачали» более 37 ТБ данных — этого хватило бы для непрерывного просмотра сериалов в течение двух с половиной лет. Чтобы дачники чувствовали себя комфортно не только на грядках, но и в онлайне, мы модернизировали сеть в СНТ «Спутник». Сегодня сюда приезжают не только за тишиной и свежим воздухом — здесь работают дистанционно, готовятся к экзаменам и поступлению, переезжают на лето молодые семьи с детьми. Надежный интернет позволяет не выпадать из привычного ритма жизни, пользоваться цифровыми сервисами и подключать системы умного дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Инженеры оператора установили дополнительные диапазоны на действующую базовую станцию. За счет низкочастотного уверенный прием сигнала доступен даже вдали от объекта связи на обширной территории, в том числе внутри зданий. Среднечастотный диапазон позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей и гарантирует стабильную передачу данных даже в период пиковых нагрузок на сеть.

Теперь абоненты оператора, находясь в любой точке дачно-коттеджного поселка, могут читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, узнавать погоду и следить за фазами луны. Молодое поколение может с ещё большим комфортом общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн-покупки и слушать музыку.

Развитие телеком‑инфраструктуры в СНТ «Спутник» расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили садоводы. В 2025 г. 71% звонков они совершили в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на 7%.

