CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» разогнал 4G в местах обитания Чебурашки

Технические специалисты оператора улучшили качество мобильной связи и интернета на территории Курортного парка Кисловодска и в районе Нарзанной галереи. Эти места пользуются особой популярностью у гостей курорта, в том числе благодаря арт-маршруту «12 скульптур Чебурашки». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установка нового и модернизация существующего телеком-оборудования позволила повысить емкость и скорость передачи данных в зоне скопления туристов. Теперь гости города могут комфортно общаться в соцсетях, оперативно делиться фотографиями и видео со знаменитыми бронзовыми скульптурами ушастого героя, а также пользоваться онлайн-картами, позволяющими не потеряться на тысяче гектаров уникального зеленого парка.

Развитие сети «МегаФона» в Кисловодске символично совпало с беспрецедентным успехом киноленты «Чебурашка-2», которая стала самым кассовым фильмом российского новогоднего кинопроката. Сиквел картины заново пробудил интерес к любимому персонажу.

«Мы, как технологический партнер повседневной жизни миллионов россиян, вносим свой вклад в развитие условий для комфортного отдыха и общения. Усиление покрытия на маршруте, где установлены скульптуры Чебурашки — это инвестиция в цифровизацию туристической инфраструктуры региона. Впечатлениями от посещения знаковых мест сейчас можно делиться на скорости до 75 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Минобороны требует у производителя средств спецсвязи 2,4 миллиарда

Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще