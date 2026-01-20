Мурманчане повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Лин»к, проанализировала деловую активность жителей российских регионов по итогам 2025 г. Жители Мурманской области провели на платформе в 3,5 раза больше онлайн-встреч и вебинаров, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Мурманске чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны). Также аналитики отмечают рост количества проведенных вебинаров (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом участники стали проводить встречи эффективнее: их средняя продолжительность за день сократилась на треть по сравнению с прошлым годом и составила приблизительно 1,5 часа.

Эксперты связывают эту тенденцию с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коммуникацию, взяв на себя рутинные задачи. Из всех ИИ-функций пользователи в Мурманской области чаще применяли размытие или замену фона. Также мурманчане нередко обращались к ИИ, чтобы сделать текстовую версию встречи (расшифровку).

Набирает популярность и ИИ-ассистент, который помогает ориентироваться в контексте деловых коммуникаций. Помощник отвечает на вопросы по содержанию встреч и переписок, фиксирует решения, напоминает о договоренностях, делает сводку непрочитанных сообщений.

«Инструменты на основе искусственного интеллекта всё чаще берут на себя решение рутинных задач в различных сферах. Деловые коммуникации – не исключение. ИИ позволяет не только обеспечивать комфорт для участников онлайн-мероприятия с помощью, например, шумоподавления или размытия фона, но и упрощает работу с полученными данным, помогает не упустить важную информацию или зафиксировать договоренности», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.