«МегаФон» усилил покрытие LTE-сети в трех селах Забайкалья

Инженеры «МегаФона» усилили LTE-сигнал в нескольких селах Забайкальского края. Оборудование было модернизировано в Урульге, Шелопугино и Нижнем Калгукане. Это позволило расширить 4G-покрытие и сделать мобильную связь более качественной. Теперь почти 6000 жителей могут пользоваться цифровыми сервисами в любой точке поселений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На уже существующем оборудовании специалисты активировали дополнительный низкочастотный диапазон LTE, что обеспечило дальность, стабильность и высокую проходимость сигнала, исходящего от базовой станции. Иными словами, мобильная сеть стала лучше работать в зданиях и на окраинах сел.

«Для модернизации во всех трех селах был выбран низкочастотный слой, так как на него идет значительная часть трафика: 35% звонков совершаются через этот диапазон, а интернет-данных перекачивается 18% об общего объема. Благодаря проведенным работам абоненты могут уверенно пользоваться любыми цифровыми сервисами — от мессенджеров до госуслуг в любой точке населенного пункта», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Апгрейд оборудования также расширил зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Соединение устанавливается мгновенно, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технология позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть.