Стабильный 4G в морозы: «МегаФон» модернизировал связь в Омсукчане

Пользоваться мобильной связью в Омсукчане абонентам «МегаФона» стало комфортнее. Специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру в поселке и сделали LTE-сигнал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Омсукчане проживает около трех тысяч человек. Улучшенное качество 4G стало доступно для жителей восточной части поселения, здесь находятся жилые дома, школа искусств и больница. Инженеры оператора модернизировали базовую станцию и запустили дополнительный LTE-слой, что позволило увеличить скорость передачи данных и улучшить качество мобильной связи.

Несмотря на сложные погодные условия и периодическое ограничение движения по дороге в Омсукчан, специалисты оператора выполнили модернизацию к началу новогодних каникул. Это позволило обеспечить для абонентов комфортное использование мобильной связи в праздничные дни, когда нагрузка на сеть особенно высока.

«Зимы в Омсукчане экстремально холодные, поэтому важно, чтобы для местных жителей были доступны голосовая связь и мобильный интернет. Мы модернизируем телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы абоненты могли оставаться на связи в сложных климатических условиях», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.