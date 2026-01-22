CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Стабильный 4G в морозы: «МегаФон» модернизировал связь в Омсукчане

Пользоваться мобильной связью в Омсукчане абонентам «МегаФона» стало комфортнее. Специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру в поселке и сделали LTE-сигнал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Омсукчане проживает около трех тысяч человек. Улучшенное качество 4G стало доступно для жителей восточной части поселения, здесь находятся жилые дома, школа искусств и больница. Инженеры оператора модернизировали базовую станцию и запустили дополнительный LTE-слой, что позволило увеличить скорость передачи данных и улучшить качество мобильной связи.

Несмотря на сложные погодные условия и периодическое ограничение движения по дороге в Омсукчан, специалисты оператора выполнили модернизацию к началу новогодних каникул. Это позволило обеспечить для абонентов комфортное использование мобильной связи в праздничные дни, когда нагрузка на сеть особенно высока.

«Зимы в Омсукчане экстремально холодные, поэтому важно, чтобы для местных жителей были доступны голосовая связь и мобильный интернет. Мы модернизируем телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы абоненты могли оставаться на связи в сложных климатических условиях», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще