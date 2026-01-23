CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала LTE в первых микрорайонах поселка Чульман

МТС усилила LTE в поселке городского типа Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в западной части жилых микрорайонов населенного пункта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили существующее телеком-оборудование в районе Первого и Второго микрорайонов Чульмана – одних из первых жилых зон поселка. Высокоскоростная сеть также покрывает территорию вблизи и внутри Нерюнгринской центральной районной больницы и отрезок федеральной автомобильной дороги А360 «Лена», расположенной в этой части поселка.

«Чульман является крупным транспортно-логистическим и промышленным узлом Южной Якутии, и для нас, в свою очередь, он также является одним из приоритетных направлений развития сети в республике. Чтобы сеть справлялась с возросшим спросом на трафик, мы усилили покрытие LTE в локации, где это было на данный момент наиболее необходимо. Это позволило обеспечить абонентам МТС скорость интернета, необходимую для эффективной работы, дистанционного обучения и стабильной связи», – сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Россиянам подарят смартфон на современном Android и дадут бесплатную связь. Что попросят взамен

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Операторов связи и банки заставят платить клиентам, обманутым телефонными мошенниками

Более 90% корпоративных сетей в России ИТ-уязвимы для полного захвата

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще