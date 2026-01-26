Билайн запустил продажу уценённых смартфонов со скидками в собственных офисах

В Билайне стартовала продажа б/у смартфонов и кнопочных телефонов в рознице. Это устройства, которые использовались для демонстрации клиентам в офисах обслуживания или имеют незначительные дефекты внешнего вида или упаковки. Такие модели в Билайне стоят в среднем на 30% дешевле по сравнению с розничной ценой нового товара*.

По оценкам экспертов, общий объем рынка б/у устройств в сегменте бытовой техники и электроники на рынке России составляет не менее 130 млрд рублей в год. Россияне активно продают и покупают технику «с рук». В этом смысле на рынке б/у Билайн теперь предлагает альтернативу сомнительным сделкам, гарантируя покупателю оригинальное устройство на прозрачных условиях.

В ассортименте представители различных ценовых сегментов: от доступных до флагманских смартфонов Apple, Samsung, HONOR, Huawei, Xiaomi, realme и других. Устройства продаются только в исправном состоянии и проходят предпродажную подготовку.

Проект с декабря реализуется в качестве пилота в Москве и Московской области.

«Первые результаты положительные, и по итогам пилота мы будем принимать решение о масштабировании, а также о возможном расширении ассортимента брендов и категорий устройств. Мы видим устойчивый запрос со стороны клиентов на более гибкие и рациональные сценарии покупки. Продажа б/у смартфонов — это не просто способ предложить технику по сниженной цене, а полноценная бизнес-модель, которая позволяет продлевать жизненный цикл устройств, снижать издержки и одновременно расширять аудиторию», — отметил директор по коммерции розничного бизнеса Билайна Кирилл Ивашёв.

На данный момент проект реализуется в шести офисах:





Новоивановский с.о., дер. Марфино, владение 110;

г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5;

г. Москва, ул. Тушинская, д. 17, ТЦ «Праздник»;

г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 2, стр. 2;

г. Москва, ул. Краснодарская, вл. 51, корп. 2;

г. Москва, Щёлковское ш., д. 75, ТРЦ «Щёлковский».





Ранее компания представила собственную витрину на платформе «Авито», где клиенты могут приобретать б/у устройства от оператора, не беспокоясь об оригинальности товара. Таким образом, Билайн последовательно заходит в разные форматы — онлайн и офлайн — чтобы сделать покупку более доступной и безопасной для клиентов.

Продажа б/у устройств стала логичным продолжением экспериментов в рознице, стартовавших в Билайне в конце 2025 года. Напомним, что в Москве оператор открыл офис, выполненный в современном азиатском стиле, с акцентом на самовыражение. Там, например, клиенты могут воспользоваться UV-принтером для нанесения изображений, а также сделать гравировку или напечатать принт на сумке-шоппере.

* Размер скидки и ассортимент актуальны на 26.01.2026 г.

