N3Com получила сертификат российского ПО на операционную систему N3OS

Компания N3Com, разработчик и поставщик телекоммуникационного оборудования, сообщила о включении своего программного продукта в Единый реестр российского ПО Минцифры России.

Операционная система N3OS разработана компанией N3Com и зарегистрирована в реестре 15 декабря 2025 г. за номером 31241 по классу ПО для решения отраслевых задач в области информации и связи, а также как встроенная системная программа.

N3OS – операционная система, предназначенная для использования на оборудовании N3Com. Наличие операционной системы в реестре подтверждает её соответствие требованиям импортозамещения и позволяет использовать решение в проектах для объектов критической информационной инфраструктуры.

«Наличие собственных программных продуктов, зарегистрированных в реестре Минцифры, является для N3Com стратегическим этапом развития. Мы последовательно выстраиваем полный технологический контур – от аппаратной платформы до операционной системы и средств управления. Это позволяет нашим заказчикам и партнёрам использовать сетевые решения без зависимости от внешних компонентов и выполнять требования регуляторов», – отметил Андрей Угорелов, заместитель генерального директора N3Com.