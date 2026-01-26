CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wheelies представила программно-аппаратный модуль для расширенной навигации управления дронами

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила новый продукт – Wheelies Box. Это универсальный программно-аппаратный модуль, который превращает любой дрон в автономную интеллектуальную систему с расширенными возможностями навигации, управления и анализа данных. Решение повышает производительность гражданских беспилотников в промышленности, инфраструктуре, сельском хозяйстве и экономическом мониторинге.

Wheelies Box объединяет работу сенсоров, анализ данных и систему управления в единый бортовой комплекс с передачей информации в режиме реального времени. Модуль готов к оперативной установке и обеспечивает дрон полным набором функций для автономной работы.

Встроенный лидар поддерживает точное измерение дистанций и устойчивое пространственное восприятие, позволяет беспилотнику уверенно ориентироваться в любой среде и сохранять стабильность полета. Модуль ESP осуществляет связь при помощи Wi-Fi и Bluetooth, поддерживает надежный обмен данными на больших расстояниях.

Камера Insta360 Link с 4К-разрешением, автофокусом и трекингом служит источником данных для видеоаналитики и нейросетей, помогая дрону различать объекты, автоматически избегать препятствий и корректировать маршрут. Это позволяет использовать дрон для геодезии, сельского хозяйства, безопасности и других сфер, где требуется качественная визуальная информация.

Дрон с установленным Wheelies Box может работать без GPS, обмениваться данными и выполнять автономные миссии по заданным сценариям. Все вычисления происходят внутри устройства, что повышает надежность работы в полевых условия и делает беспилотник независимым от внешних сервисов.

«Главным преимуществом Wheelies Box является способность легко превратить любой дрон в многофункциональную автономную систему. Кроме того, встроенное ПО обеспечивает координацию миссий и совместную работу разных типов дронов. Это делает платформу Wheelies универсальным и эффективным инструментом для всего рынка гражданских беспилотных технологий», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

