Eltex модернизировал магистральную сеть связи «Россети Сибирь»

Российский производитель телекоммуникационного оборудования Eltex реализовал проект для ПАО «Россети Сибирь». Отечественный вендор модернизировал магистральную MPLS-сеть предприятия. В основе транспортной инфраструктуры – магистральные маршрутизаторы Eltex серии ME. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Совместный проект стартовал в 2022 г., в период активного пересмотра подходов к построению сетевой инфраструктуры у крупных распределённых компаний. Для «Россети Сибирь», эксплуатирующей тысячи объектов электросетевого комплекса на территории Сибири, ключевой задачей стала замена зарубежного оборудования, утратившего поддержку, без снижения надёжности действующей сети.

Eltex предложил архитектурное решение на базе магистральных маршрутизаторов ME5100S и ME5200S с аппаратной обработкой трафика и поддержкой полного стека MPLS-функций. Это позволило выстроить управляемую транспортную сеть с возможностью контроля маршрутов прохождения трафика, резервирования полосы пропускания и отказоустойчивости.

Внедрение оборудования выполнялось поэтапно, в действующей инфраструктуре. На всех стадиях проекта сохранялась полная доступность корпоративных и технологических сервисов. Это было критически важным условием для энергосистемы, обеспечивающей работу миллионов домохозяйств.

«Это сотрудничество стало для нас важным инженерным опытом. Мы получили предметную обратную связь от команды "Россети Сибирь". Благодаря этому доработали функциональность ME и улучшили продукт в целом. Подобные проекты не только решают задачи заказчика – они позволяют нам расти как производителю», – сказал Владимир Малофеев, руководитель отдела продаж направления ШПД Eltex.

По итогам внедрения заказчик получил заметный рост производительности и устойчивости транспортной сети. На ряде каналов пропускная способность увеличилась с 100 Мбит/с до 2 Гбит/с. Импортное оборудование было заменено на российскую платформу с живой технической поддержкой и возможностью дальнейшего развития.

«Огромную роль сыграла служба поддержки, а именно ее конструктивность при оценке и выборе решений для реализации требуемого функционала, а также оперативность в обратной связи и выпуске необходимых обновлений ПО. Были преграды, но благодаря обоюдному желанию – нашему и Eltex – мы довели ME до промышленной эксплуатации в разумные сроки и получили функциональный, рабочий продукт», – сказал Михаил Кустов, руководитель группы телекоммуникаций и связи ПАО «Россети Сибирь».

Сотрудничество компаний продолжается и в других направлениях: замена сетевого оборудования с использованием коммутаторов MES и сервисных маршрутизаторов ESR, развитие телефонии, беспроводных решений и внедрение программных продуктов Eltex. В перспективе также рассматривается модернизация L3-ядра ЦОД с применением магистральных маршрутизаторов ME и коммутаторов MES.