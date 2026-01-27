Приморье лидирует по инвестициям бизнеса в облака на Дальнем Востоке

Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у приморского бизнеса и госсектора и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Приморского края больше всего средств инвестировали в облачные решения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По объему инвестиций в облака Приморский край стал безоговорочным лидером на Дальнем Востоке. При этом среди всех регионов восточной части России Приморье завоевало «серебро», уступив по этому показателю лишь Новосибирской области. Чтобы удовлетворить потребности дальневосточного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в три раза расширила мощности в дата-центре во Владивостоке.

Чаще всего облачные сервисы в Приморском крае в 2025 году выбирали ретейлеры. Свои данные в облако также переносили предприятия из области ИТ, транспорта, обрабатывающей промышленности и научно-технической деятельностии. Наиболее востребованными сервисами стали резервное копирование и внедрение виртуальной инфраструктуры.

«Приморский край – один из регионов-лидеров по спросу на цифровые сервисы у бизнеса и госсектора. Облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение и IoT-решения лидировали среди запросов на подключение в 2025 г. При этом тренд на рост инвестиций компаний в отечественные облачные решения закономерен: в условиях растущих киберугроз, сервисы обеспечения устойчивости становятся обязательными. Кроме того, облака позволяют компаниям региона получать доступ к высокопроизводительным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.