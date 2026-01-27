CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у сахалинского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самую высокую динамику роста инвестиций в Сахалинской области показали видеонаблюдение и видеоаналитика – этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

По объему инвестиций видеонаблюдение также уверенно лидирует по итогам года, опередив вложения бизнеса в другие востребованные цифровые решения – например, интернет вещей и облачные сервисы.

Наиболее активно видеонаблюдение в Сахалинской области внедряли строительные компании — за год количество таких кейсов выросло вдвое. Высокий спрос на умные камеры показали добывающие и торговые предприятия, а также компании транспортно-логистического сектора. Наиболее востребованы оказались облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. Так, спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.

«Сахалинская область занимает лидирующие позиции в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны. В 2025 г. именно решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики стали самыми востребованными и у бизнеса, и у госструктур. Компании все чаще рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как средство повышения эффективности бизнес-процессов. И особенно актуальными становятся комплексные решения, позволяющие и контролировать объекты, и оптимизировать ресурсы, и повышать общую результативность деятельности», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Франция запрещает соцсети для всех, кто младше 15 лет

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще