«ТрансТелеКом» подтвердил высокий уровень системы менеджмента качества

Компания «ТрансТелеКом» успешно прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 22163:2023 «Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

«Формирование продуктового портфеля для транспортно-логистической сферы и активное развитие партнерства с предприятиями отрасли – одно из приоритетных направлений нашей работы. Получение сертификата является независимым подтверждением соответствия компании мировым стандартам при реализации проектов, связанных с железнодорожным транспортом», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам АО «Компания ТрансТелеКом».

ISO 22163:2023 – актуальная версия международного стандарта, разработанного специально для управления бизнес-процессами в железнодорожной промышленности. Ключевым элементом сертификации является наличие и подтвержденная квалификация персонала, осуществляющего контроль качества поставляемой продукции и сервисных услуг.

Аудит был проведен аккредитованной организацией ООО «ИРИ Конс» (входит в Группу ДКС). Сертификация укрепила статус компании на уровне вендора, чья ответственность, процессы управления и экспертиза гарантируют клиентам высокий уровень сервиса и надежность на всех этапах выполнения контракта.