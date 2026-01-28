Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие

Жители Нижнеудинского района Иркутской области получили более надежное покрытие телеком-сети и улучшенный прием LTE‑сигнала. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, проведенной инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основная часть обновлений прошла в Нижнеудинске, работы также затронули Алзамай и деревню Тони. Специалисты перевели ряд частот предыдущего поколения в современный стандарт. Кроме того, на базовые станции добавили высокочастотный диапазон LTE, которой влияет на емкость сети и скорости интернета – другими словами, большее количество устройств теперь могут одновременно ловить сигнал и оперативно прогружать данные.

Благодаря обновлению оборудования абонентам стало комфортнее звонить близким в любой момент, совершать онлайн-покупки, получать государственные и банковские услуги, готовиться к учебе и работе, находить нужную информацию в интернете.

«Мы последовательно улучшаем качество связи в городах и поселках Приангарья. За прошедший год наша техническая служба построила и модернизировала более 340 станций по всему региону. Это не просто цифры, а реальная поддержка развития территорий и жизни наших абонентов», — отметил Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.