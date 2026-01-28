«Триколор» представила ТВ-приставку «Медиахаб Стандарт 2»

Линейка медиахабов «Триколор» пополнилась новой двухтюнерной приставкой «Стандарт 2». Среди основных ее преимуществ – возможность смотреть телевидение в формате высокой четкости на двух телевизорах по одной подписке, стабильный прием сигнала и доступная цена.

В основе «Медиахаб Стандарт 2» — современная интерактивная платформа Stingray TV. За стабильную работу отвечает новый чип Montage Sym4, который позволяет реализовывать в приставке широкий набор интерактивных функций. Будущим пользователям двухтюнерного «Медиахаб Стандарт 2» будут доступны, в частности, следующие сервисы: «Второй экран» — голосовое управление приставкой, интерактивный телегид и трансляция спутниковых каналов на смартфоне без подключения к интернету; «Синематека» — сервис автоматически записывает на флешку или жесткий диск популярные фильмы жанров, выбранных клиентом; «Мультиэкран» — сервис дает возможность смотреть спутниковые каналы на еще одном телевизоре без дополнительной приставки и по одной подписке; «Управляй эфиром» — сервис позволяет ставить эфир на паузу или перематывать на нужный момент, записывать любимые передачи и смотреть программы из архива.

«Медиахаб Стандарт 2» оснащена современным Wi-Fi-модулем, работающим в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, и модулем Bluetooth. Приставка, поддерживающая воспроизведение видео в HD-разрешении, дает возможность зрителю смотреть каналы через спутник и онлайн.

«"Медиахаб Стандарт 2" можно назвать золотым стандартом, поскольку приставка предлагает широкий набор возможностей по привлекательной цене. Приставки с двухтюнерной концепцией по-прежнему востребованы на рынке, так как они позволяют клиенту сэкономить на покупке еще одного приемного оборудования, если нужно организовать домашний медиацентр на нескольких телевизорах сразу», — сказала Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор».

«Медиахаб Стандарт 2» доступна для покупки в официальном интернет-магазине «Триколор» по цене от 8,9 тыс. руб. В стоимость включены 7 дней подписки «Максимум» / «Единый Ultra».