CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС запустила для курян бесплатный Wi-Fi в салонах связи

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Курской области. Зоны бесплатного интернета работают в 13 локациях. Сеть доступна для абонентов всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили бесплатный интернет в 11 салонах связи в областном центре и еще в двух в Курчатове и Железногорске. Для подключения достаточно выбрать точку доступа «МТС Free» на своем смартфоне и пройти простую авторизацию. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться куряне независимо от оператора, который предоставляет услуги связи. Скорость соединения до 100 Мбит/с позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, совершать банковские операции и пользоваться другими онлайн-сервисами. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться более 100 абонентов.

«Мы понимаем, насколько в условиях современного ритма жизни важен устойчивый и надежный доступ к сети. Поэтому открыли бесплатный Wi-Fi в наших салонах, которым могут воспользоваться не только наши абоненты, но и все жители и гости региона», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Бесплатная сеть Wi-Fi доступна курянам в салонах связи МТС по следующим адресам: в Курске – Ул. Студенческая, д. 1; Ул. Союзная, д. 37; Ул. Карла Маркса, д. 68; Пр-кт Дружбы, д. 9 А; Ул. Карла Маркса, д. 6; Ул. Энгельса, д. 70; Ул. Почтовая, д. 4; Пр-кт Победы, д. 48; Пр-кт Хрущева, д. 5А; Ул. Кулакова, д. 144; Ул. Менделеева, д. 47А. В Курчатове – ул. Энергетиков, д. 60. В Железногорске – ул. Ленина, д. 57.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще