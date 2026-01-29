CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пермяки стали чаще читать Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Пермского края среди произведений русского классика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики отмечают рост интереса к книгам и рассказам автора. Среднее время потребления произведений Антона Павловича Чехова выросло на 17% за последний год. А максимальное количество прочитанных книг автора на одного жителя Пермского края составило 198.

Аналитики также отметили, что интерес к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, женщины в возрасте от 35 до 44 чаще всего читали произведение «Палата №6», а пьесе «Вишнёвый сад» чаще всего отдавали предпочтение мужчины в возрасте от 18 до 24.

Самым читаемым произведением автора среди пермяков стала пьеса «Вишневый сад» о закате дворянской эпохи и столкновении старого и нового в России. Следующую строчку рейтинга популярности занимает повесть «Палата №6» о провинциальной психбольнице. На третьей позиции – сборник короткой прозы «Жалобная книга. Избранные рассказы». Далее следует пьеса «Дядя Ваня» о разочаровании и безотрадной жизни, о смирении на грани отчаяния и обыденности изображенной трагедии. Замыкает топ-5 самых читаемых произведений Чехова повесть «Дуэль» о неспособности людей понять друг друга, о поиске смысла жизни и о столкновении идеалов, где главные герои, изначально враждебные, в итоге признают свои ошибки.

