T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил связью и высокоскоростным мобильным интернетом 34 малых и отдаленных населенных пункта Краснодарского края и Республики Адыгеи. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили более 45 тыс. человек.

T2 планомерно развивает сеть в Краснодарском крае и Республике Адыгее, обеспечивая равный доступ к мобильной связи как для жителей городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 г. инженеры компании расширили зону покрытия еще в 34 хуторах, селах и станицах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров регионов. Оператор установил в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Суммарно работы затронули 18 районов Краснодарского края. Доступ к качественным услугам связи был обеспечен в хуторе Екатериновский и селе Светлогорское Абинского района, поселках Степной и Садовый Ейского района, станице Придорожная Каневского района, хуторе Прикубанский Славянского района, поселках Октябрьский и Батарейка Темрюкского района, ауле Агуй-Шапсуг и селе Дефановка Туапсинского района и других. Кроме того, T2 улучшила покрытие в селах Красная Воля и Каштаны городского округа Сочи.

Цифровые возможности были также расширены у жителей малых населенных пунктов Республики Адыгеи: в поселках Северный и Подгорный в Майкопе, поселке Новый в Гиагинском районе и селе Преображенское в Красногвардейском районе. В каждом из них проживают от 500 до 2 тыс. человек.

Устанавливая новые базовые станции, T2 увеличивает цифровое покрытие отдаленных хуторов и сельских поселений и делает комфортнее повседневную жизнь. Их жители могут дистанционно работать и учиться, пользоваться муниципальными сервисами, а также получать медицинскую помощь и банковские услуги.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2, сказал: «Расширяя зону покрытия в малых и удаленных населенных пунктах, T2 формирует устойчивую цифровую основу для повсеместного развития Краснодарского края и Республики Адыгея. Современная мобильная связь и высокоскоростной интернет становятся частью социальной и экономической инфраструктуры территорий: качественно влияют на жизнь людей, обеспечивая им доступ к онлайн-образованию, медицинским и государственным сервисам, удаленной работе и повседневному общению. Мы последовательно инвестируем в развитие сети, чтобы даже небольшие села и хутора были полноценно включены в цифровую экосистему региона и оставались комфортным пространством для жизни и работы».

