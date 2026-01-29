CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В природном парке «Ергаки» впервые появилась сотовая связь МТС

МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета стандарта LTE в природном парке «Ергаки». В новую зону покрытия попали гостиничные комплексы, SPA-центр, кафе и рестораны, горнолыжные трассы с бугельным подъемником и пункты проката горнолыжного снаряжения, памятник природы «Ойское озеро», а также прилегающий к парку участок федеральной трассы «Енисей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путешественники смогут на месте бронировать и оплачивать онлайн интересующие услуги, пользоваться музыкальными стримингами и видеосервисами, а любители активного отдыха — постить с вершин трасс для фрирайда и на туристических тропах.

«Туристическая привлекательность Красноярского края растет с каждым годом — мы видим это как по росту трафика в окрестностях популярных достопримечательностей, так и по появлению новых точек притяжения. Со своей стороны мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в самых отдаленных локациях региона, чтобы путешественники могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами во время отдыха. Так, за прошлый год мы нарастили покрытие на пляжах Большого (также известного как Парного) и Святого озер, озера Учум, Тубинского и Красноярского водохранилищ, а также в окрестностях популярных пещер — Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Ежегодно его посещают более 120 тыс. человек со всей России. Летом сюда приезжают для треккинга по маркированным тропам парка, ведущим к основным достопримечательностям — перевалу Спящий Саян, скале Висячий Камень, озеру Художников, пику Зуб Дракона и другим. Зимой у подножия парка катаются на снегоходах, сноубордах, беговых и горных лыжах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Звонок от неизвестного. Российские операторы больше не маркируют звонки от Сбербанка, «Альфа-банка» и других крупных банков

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще