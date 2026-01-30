Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае
«Билайн бизнес» (объединяет все услуги и сервисы для компаний Билайна), один из лидеров рынка телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов, подвел итоги 2025 года и обновил данные по использованию услуг роуминга бизнес-абонентами. Анализ показал, что деловая активность компаний все больше смещается на рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ.
В ушедшем году наблюдался значительный рост использования как голосовой связи, так и мобильного интернета в поездках. Особенно заметно вырос спрос на пакеты с большим объемом трафика, что свидетельствует о цифровизации бизнес-процессов даже в зарубежных командировках.
Традиционно высокий объем голосового трафика сохраняется в странах СНГ. При этом уверенный рост показывают и другие направления, популярные у бизнес-туристов.
ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году:
1. Беларусь
2. Турция
3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
4. Таиланд
5. Казахстан
6. Египет
7. Армения
8. Китай
9. Испания
10. Грузия
ТОП-10 стран по исходящим звонкам в 2025 году:
1. Беларусь
2. Турция
3. ОАЭ
4. Казахстан
5. Китай
6. Таиланд
7. Франция
8. Грузия
9. Абхазия
10. Египет
Анализ данных трафика подтвердил, что для современного бизнеса доступ к интернету за рубежом является критически важным. Лидеры по потреблению интернета в роуминге практически совпадают с ключевыми направлениями для звонков, что говорит о комплексном использовании цифровых сервисов.
ТОП-10 стран по мобильному интернет-трафику (роуминг) в 2025 году:
1. Турция
2. Китай
3. ОАЭ
4. Беларусь
5. Таиланд
6. Казахстан
7. Египет
8. Франция
9. Италия
10. Грузия
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:
«Представленные данные наглядно показывают новые глобальные бизнес-маршруты наших клиентов. Турция, ОАЭ и Китай являются не только популярным направлением для делового туризма, но и важными хабами для ведения международной деятельности. Мы постоянно оптимизируем свои роуминговые предложения, особенно в этих странах, чтобы обеспечить бизнес-клиентам стабильную связь и быстрый интернет по предсказуемой стоимости».
«Билайн бизнес» продолжает расширять партнерскую сеть и развивать линейку специальных тарифов и опций для клиентов, отправляющихся в деловые поездки. Для командировок, в частности, доступен «Безлимитный интернет в роуминге за 750» (сутки безлимитного интернета за фиксированную плату). Для отпусков «билайн бизнес» предлагает «Деловой роуминг за 3500» (5 Гб трафика и 150 минут на 15 дней) и «Деловой роуминг за 4500» (15 Гб трафика и 300 минут на 30 дней).
