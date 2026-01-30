Повсеместная цифровизация: 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края в 2025 году получили стабильную связь

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 105 малых и отдаленных населенных пунктов Ставропольского края. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили 125 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 планомерно развивает сеть в Ставропольском крае, обеспечивая равный доступ к мобильной связи как для жителей городов, так и малых населенных пунктов. В 2025 г., в том числе на этапе подготовки к запуску коммерческих операций в регионе, инженеры компании расширили зону покрытия в 105 хуторах, селах и станицах, территориально отдаленных от крупных муниципалитетов и районных центров. Оператор установил в них современное и высокотехнологичное оборудование, работающее в стандартах 2G/4G.

Суммарно работы затронули 23 района Ставропольского края. Доступ к качественным услугам связи был обеспечен в селах Петропавловское и Каменная Балка Арзгирского района, поселках Нижнезольский, Падинский и Приэтокский Георгиевского района, хуторах Спорный и Беляев Изобильненского района, аулах Малый Барханчак и Юсуп-Кулакский Ипатовского района, станице Стодеревская Курского района и других.

Кроме того, цифровые возможности были расширены у жителей малых населенных пунктов, входящих в состав двух городских округов: села Острогорка в Лермонтове, а также поселков Зеленогорский, Нарзанный, Луначарский, Белореченский и Аликоновка в Кисловодске. В каждом из них проживают от 500 до 2 тыс. человек.

Жители могут дистанционно работать и учиться, пользоваться муниципальными сервисами, а также получать медицинскую помощь и банковские услуги.

Все технические улучшения в Ставропольском крае T2 выполняет на базе собственной высокотехнологичной сети. В зоне покрытия оператора проживает более 99% населения региона. Компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G с широким диапазоном частот – от 800 до 2600 МГц, что позволяет предоставлять качественные услуги связи в самых разных условиях: от густонаселенных районов в региональной столице до горных вершин и туристических объектов.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «Сегодня более 99% жителей Ставропольского края обеспечены связью Т2. Для нас это не просто цифра, а показатель того, что современная мобильная связь и высокоскоростной интернет становятся доступными для всех, независимо от того, живут люди в больших городах или небольших населенных пунктах в удаленной местности со сложным рельефом. Расширяя инфраструктуру, мы создаем условия для работы, учебы, дистанционного доступа к медицинским и государственным сервисам, а главное – делаем повседневную жизнь людей комфортнее».