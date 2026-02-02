CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил мобильный интернет в природных локациях Чечни

В преддверии начала охотничьего и рыболовного сезона «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета в местах, известных среди любителей отдыха на природе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-инфраструктуру модернизировали в охотничьих угодьях Гудермесского, Надтеречного и Шелковского районов, где в основном охотятся на туров, козлов, кабанов, а также на пушных хищников. Скорость интернета в среднем на 10% выросла и на популярных рыболовных базах, таких как озеро Безеной-Ам, Капустино, Генеральское, Яски-Ам, в которых обитает более 30 различных видов рыб.

Расширение покрытия позволило обеспечить стабильный доступ к скоростному мобильному интернету даже в отдаленных локациях. Любители промыслов могут комфортно пользоваться навигационными сервисами, оперативно связываться с близкими, делиться снимками трофеев в социальных сетях, а также иметь доступ к актуальной информации в режиме онлайн.

«Для многих местных жителей и гостей региона охота и рыбалка — это не просто хобби, а часть жизни. За год общий объем онлайн-данных в этих локациях вырос на 19%. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Также за прошедший год жители Чечни снова подтвердили статус одних из самых интернет-активных пользователей в СКФО. Объем трафика абонентов оператора в 2025 г. вырос на 14%, относительно 2024 г. Отдельный пользователь тратит в среднем по 27 ГБ данных в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Создан самый быстрый в мире FPV-дрон. Он разгоняется до 661 км/ч

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще