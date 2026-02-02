Wheelies реализовала режим автономных полетов без GPS для контроллеров на прошивке INAV

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) расширила список прошивок полетных контроллеров, поддерживающих режим автономных полетов без спутниковой навигации (NoGPS). Если ранее эта функция была доступна только для прошивки ArduPilot, то теперь она реализована и для INAV, что увеличивает число совместимых полетных контроллеров и беспилотных систем.

Обновление позволяет использовать дроны с контроллерами, работающими под управлением INAV и ArduPilot в условиях отсутствия, искажения или нестабильности GPS-сигнала. Это возможно за счет применения визуально-инерциальной одометрии, обеспечивающей корректную ориентацию аппарата в пространстве. Решение может применяться в промышленных и производственных объектах, складских комплексах, ангарах и теплицах, а также вблизи металлических конструкций, инженерных коммуникаций и в зонах с повышенным уровнем радиопомех.

Поддержка прошивки INAV делает функциональность NoGPS доступной для более широкого круга разработчиков, интеграторов и производителей беспилотных платформ, использующих данный полетный стек. В связке с программным обеспечением Wheelies полетный контроллер под управлением INAV позволяет дрону устойчиво ориентироваться в пространстве, удерживать позицию и выполнять автономные миссии без привязки к спутниковой навигации.

«Расширение поддержки NoGPS на INAV является важным шагом к нашей цели сделать автономность дронов прикладным стандартом. Мы последовательно снимаем ограничения, которые раньше сдерживали применение дронов в реальных индустриальных сценариях», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Обновление уже доступно для партнеров и клиентов компании и может быть интегрировано в существующие проекты без изменения аппаратной платформы.