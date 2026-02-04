МТС и Окружная администрация Якутска первыми на Дальнем Востоке централизовали онлайн-коммуникации

МТС совместно с Окружной администрацией Якутска провели цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Теперь все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение помогает упростить взаимодействие муниципальных служб и снизить затраты на поддержку инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Окружная администрация Якутска первой на Дальнем Востоке выстроила систему онлайн-коммуникаций для всех подведомственных организаций. На уровне муниципалитета к платформе подключены департаменты, административные подразделения и учреждения культуры, включая библиотеки. Для каждой организации предусмотрен отдельный личный кабинет, а функции управления и контроля переданы Центру информационных технологий города Якутска.

Техническим сопровождением платформы занимается команда «МТС Линк». Благодаря этому снизилась нагрузка на ИТ-специалистов Окружной администрации и в два раза сократились затраты на поддержку цифровой инфраструктуры.

«МТС Линк» в муниципалитете используют для рабочих встреч и совещаний разного уровня. Запись каждого мероприятия доступна в облачном хранилище, а с помощью искусственного интеллекта автоматически формируются текстовая расшифровка и краткие итоги. Благодаря этому значительно сократилось время на подготовку протоколов совещаний: вручную обработка одного документа занимает в среднем три дня.

«Перед нами стояла задача централизовать рабочие коммуникации внутри муниципалитета. При выборе решения мы искали надежный и безопасный российский продукт. «МТС Линк» помог сократить число очных совещаний и вдвое снизить расходы на проведение мероприятий. Также уменьшилась нагрузка на сотрудников: им реже приходится выезжать на встречи, что особенно важно в условиях нашего холодного климата», — сказал директор Центра информационных технологий города Якутска Сергей Лыткин.

«Внедрение ИТ-инструментов в госсекторе сегодня — это стратегическое направление, от которого зависит эффективность работы ведомств. Вместе с Окружной администрацией Якутска мы создали защищенную цифровую среду для оперативного решения управленческих задач и быстрого реагирования на проблемы населения Якутска. В портфеле МТС есть еще ряд решений, на основе ИИ, актуальных для республики и направленных на увеличение эффективности работы госслужащих в различных отраслях – образовании, медицины, транспорта и других. Например, с помощью технологий уже можно прогнозировать паводки, предотвращать лесные пожары и планировать логистику северного завоза», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.