CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

МТС и Окружная администрация Якутска первыми на Дальнем Востоке централизовали онлайн-коммуникации

МТС совместно с Окружной администрацией Якутска провели цифровую трансформацию на уровне муниципалитета. Теперь все подведомственные учреждения работают в единой цифровой среде на платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Решение помогает упростить взаимодействие муниципальных служб и снизить затраты на поддержку инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Окружная администрация Якутска первой на Дальнем Востоке выстроила систему онлайн-коммуникаций для всех подведомственных организаций. На уровне муниципалитета к платформе подключены департаменты, административные подразделения и учреждения культуры, включая библиотеки. Для каждой организации предусмотрен отдельный личный кабинет, а функции управления и контроля переданы Центру информационных технологий города Якутска.

Техническим сопровождением платформы занимается команда «МТС Линк». Благодаря этому снизилась нагрузка на ИТ-специалистов Окружной администрации и в два раза сократились затраты на поддержку цифровой инфраструктуры.

«МТС Линк» в муниципалитете используют для рабочих встреч и совещаний разного уровня. Запись каждого мероприятия доступна в облачном хранилище, а с помощью искусственного интеллекта автоматически формируются текстовая расшифровка и краткие итоги. Благодаря этому значительно сократилось время на подготовку протоколов совещаний: вручную обработка одного документа занимает в среднем три дня.

«Перед нами стояла задача централизовать рабочие коммуникации внутри муниципалитета. При выборе решения мы искали надежный и безопасный российский продукт. «МТС Линк» помог сократить число очных совещаний и вдвое снизить расходы на проведение мероприятий. Также уменьшилась нагрузка на сотрудников: им реже приходится выезжать на встречи, что особенно важно в условиях нашего холодного климата», — сказал директор Центра информационных технологий города Якутска Сергей Лыткин.

«Внедрение ИТ-инструментов в госсекторе сегодня — это стратегическое направление, от которого зависит эффективность работы ведомств. Вместе с Окружной администрацией Якутска мы создали защищенную цифровую среду для оперативного решения управленческих задач и быстрого реагирования на проблемы населения Якутска. В портфеле МТС есть еще ряд решений, на основе ИИ, актуальных для республики и направленных на увеличение эффективности работы госслужащих в различных отраслях – образовании, медицины, транспорта и других. Например, с помощью технологий уже можно прогнозировать паводки, предотвращать лесные пожары и планировать логистику северного завоза», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

В России стали нанимать нанимать ИТ-шников на работу с обучением на рабочем месте. Число вакансий упало

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще