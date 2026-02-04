CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Прикамье появился личный ИИ-ассистент для поддержки ментального здоровья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске в Пермском крае нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пермяки смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например, отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Сервис имеет развлекательный характер и не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.

«Мы видим запрос пермской молодежи на осознанное отношение к ментальному благополучию. Это уже не просто тренд, а важная часть жизни. Однако не у каждого студента или начинающего специалиста в Перми есть возможность сразу обратиться к психологу. Наш новый ИИ-ассистент в тарифе РИИЛ — это безопасный и бесплатный первый шаг, цифровая поддержка «здесь и сейчас». Он поможет разобраться в чувствах, снять тревожность перед важным решением или просто выговориться. Это наш вклад в то, чтобы молодые жители края чувствовали поддержку и могли увереннее идти к своим целям», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

