Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатного ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодёжи. Сервис позволяет пользователям обсуждать личные проблемы и тревоги, получать практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также информацию по темам психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог, задавая уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры, ассистент спросит, что именно его беспокоит в текущей деятельности. После короткого диалога он выделит основную проблему, например, отсутствие карьерных перспектив, и переспросит, верно ли понял ситуацию. Затем даст практический совет по её постепенному решению: предложит составить список интересных компаний и посмотреть несколько подходящих вакансий в ближайшее время.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Каждое поколение уникально. Современная молодежь сталкивается с другими вызовами и реагирует на трудности не так, как их родители 20-30 лет назад. Жизнь стала быстрее, и порой дойти до специалиста — это не только вопрос финансов, но и обычной нехватки времени. Поэтому мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.