МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Якутии

МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог с уточняющими вопросами. Например, при жалобе на неудовлетворенность работой на старте карьеры он выяснит ключевые причины, подтвердит понимание проблемы и предложит шаги для ее решения – составит список интересующих компаний, проанализирует и предложит актуальные и подходящие вакансии.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, по которым ИИ-ассистент ментальной поддержки посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. Функция «Очистить диалог» удаляет историю сообщений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа.

«Молодое поколение Якутии живет в цифровом мире, выбирая современные форматы для общения и познания себя. Чтобы помочь молодежи лучше понимать свои эмоции и мысли, мы внедрили в тариф РИИЛ ИИ-ассистента, который может стать мгновенным, бесплатным и безопасным инструментом «первой помощи» для эмоционального состояния, при этом доступным прямо в телефоне», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.