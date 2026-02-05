CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Облако Билайн вошло в топ облачных сервисов по версии Роскачества

Сервис облачного хранения данных Облако Билайн вошел в тройку лучших облачных приложений для Android и в пятерку лидеров для iOS по итогам исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты проанализировали наиболее популярные облачные сервисы, оценив их функциональность, безопасность, удобство использования и прозрачность работы с пользовательскими данными.

В исследовании рассматривались десять сервисов облачного хранения данных. Специалисты тестировали ключевые пользовательские сценарии — загрузку файлов, синхронизацию, совместный доступ, офлайн-режим, а также анализировали страницы приложений в магазинах и особенности обработки данных.

Отдельное внимание было уделено безопасности передачи информации. Эксперты перехватывали сетевой трафик приложений с помощью специализированного ПО и проверяли его на наличие незашифрованных данных. По итогам проверки уязвимости обнаружены не были ни у одного из сервисов. При этом трекеры активности пользователей отсутствовали только в двух приложениях, в том числе Облако Билайн, тогда как в большинстве других сервисов выявлено от одного до семи сторонних трекеров.

Эксперты отметили, что Облако Билайн демонстрирует высокие показатели безопасности: данные передаются и хранятся в зашифрованном виде, приложение запрашивает только необходимые разрешения и не содержит рекламных трекеров, то есть приложение не отслеживает активность пользователей. Среди функциональных особенностей сервиса выделяется встроенный инструмент поиска и удаления дубликатов файлов, возможность резервного копирования данных устройства, удобные механизмы сортировки и фильтрации файлов, а также поддержка офлайн-доступа.

По версии для Android приложение получило высокие оценки за корректную навигацию, синхронизацию между устройствами, адаптацию для планшетов и отсутствие рекламы. В версии для iOS эксперты отдельно отметили удобную организацию хранения фотографий и видео, а также инструменты оптимизации пространства.

Согласно данным Роскачества, 41% россиян используют облачные сервисы исключительно для личных целей, еще 30% — одновременно для работы и личных задач. При этом лишь треть пользователей осведомлены о вопросах безопасности данных, тогда как 13% вовсе не задумываются о защите информации в облачных сервисах.

Инфраструктура Облака Билайн размещена на территории России, а пользовательские данные хранятся в зашифрованном виде, что обеспечивает соответствие требованиям российского законодательства в области защиты персональной информации.

