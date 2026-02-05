CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В поселках Вологодской области связь «МегаФона» стала быстрее на 20%

Теперь для жителей малых населенных пунктов Заозерье, Хохлово, Круглое, Мишино, Мокашево и райцентра Кадуй мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее. После модернизации базовых станций в Кадуйском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла на 20%, что позволяет абонентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами и находиться на связи с близкими.

Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно проживает около пятнадцати тысяч человек. Техническая служба оператора запустила дополнительный среднечастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и более высокую скорость интернета, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

Поселок Кадуй — центр большой энергетики Вологодской области, расположенный в 56 километрах от Череповца. Он также широко известен своим вкладом в развитие и выращивание различных пород рыб и рыбопосадочного материала для зарыбления естественных водоемов региона. Модернизация существующей инфраструктуры связи позволила значительно увеличить скорость интернета в гаджетах местных жителей. Только за январь здесь прокачали около 85 ТБ данных, что сравнимо с 70 тыс. фотографий, выложенных в социальных сетях.

Еще в одном поселке инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть: средняя скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит/с. Речь идет о Хохлове. Здесь, как внутри зданий, так и на улице, средние частотные диапазоны с увеличенной емкостью сети позволяют одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, чем это было ранее.

В зону действия цифровых улучшений вошел также санаторий «Сосновка», расположенный у деревни Круглое на берегу рек Петух и Суда. Теперь отдыхающие могут получить информацию о погоде, поделиться изображением природных красот в социальных сетях, играть в игры и слушать музыку в наушниках.

«Быстрый мобильный интернет дает новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы. В поселках есть заводы, школы, больницы, детские сады и дома культуры. Благодаря увеличению 4G скорости местным жителям стало намного комфортнее жить и решать повседневные вопросы. Поэтому «МегаФон» всегда продолжает работу по модернизации сети в разных районах, в том числе самых отдаленных в Вологодском регионе», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

