МТС ускорила мобильный интернет для волейбольных болельщиков в «Локомотив-Арене»

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в «Локомотив-Арене». Благодаря обновлению оборудования выросла скорость передачи данных на всей территории арены, в том числе на трибунах, в фойе, раздевалках спортсменов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты модернизировали телеком-оборудования внутри здания, это значит, что весь ресурс достаётся именно абонентам, находящимся на арене. Волейбольные болельщики и зрители концертов смогут моментально постить фотографии и видео с событий или отправлять их родным и близким.

«Новосибирск — очень спортивный город и родина многих именитых победителей, в том числе наших волейболистов. В прошлом году наша команда «Локомотив» стала обладателем кубка России. Мы гордимся нашими спортсменами и восхищаемся болельщиками: их верой в команду и поддержкой спортсменов. Поэтому для комфорта спортивных фанатов и наших любимых команд мы ускорили мобильный интернет на арене «Локомотив, а ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Локомотив-Арену» открыли в 2020 г. Это родное поле новосибирской волейбольной команды «Локомотив», а также место проведения концертов.