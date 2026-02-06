CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

МТС ускорила мобильный интернет для волейбольных болельщиков в «Локомотив-Арене»

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в «Локомотив-Арене». Благодаря обновлению оборудования выросла скорость передачи данных на всей территории арены, в том числе на трибунах, в фойе, раздевалках спортсменов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты модернизировали телеком-оборудования внутри здания, это значит, что весь ресурс достаётся именно абонентам, находящимся на арене. Волейбольные болельщики и зрители концертов смогут моментально постить фотографии и видео с событий или отправлять их родным и близким.

«Новосибирск — очень спортивный город и родина многих именитых победителей, в том числе наших волейболистов. В прошлом году наша команда «Локомотив» стала обладателем кубка России. Мы гордимся нашими спортсменами и восхищаемся болельщиками: их верой в команду и поддержкой спортсменов. Поэтому для комфорта спортивных фанатов и наших любимых команд мы ускорили мобильный интернет на арене «Локомотив, а ранее на арене «Сибирь» и стадионе «Спартак», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Локомотив-Арену» открыли в 2020 г. Это родное поле новосибирской волейбольной команды «Локомотив», а также место проведения концертов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще