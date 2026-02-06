CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Цифровой комфорт шагает по стране: «Ростелеком Ключ» появился еще в 100 городах России

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» в 2025 г. расширил географию своего присутствия еще на 100 городов. Теперь комплекс цифровых решений для контроля за домом и придомовой территорией, представлен в 440 населенных пунктах России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Общее число домохозяйств, которые сегодня пользуются сервисом, превышает 820 тысяч. «Ростелеком Ключ» включает такие услуги как умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, система контроля удаленного доступа, приборы учета с автоматическим сбором показаний и умные шлагбаумы. В 2025 г. компания представила два новых решения — сервис «Свободные парковки» с поиском места для автомобиля у дома в режиме онлайн и систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях через домофоны в квартирах.

Пользователи управляют цифровыми решениями от «Ростелекома» с помощью мобильного приложения «Ключ». За последние 12 месяцев его установили более 500 тыс. раз, а общее количество пользователей приложения достигло 1,7 млн человек.

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Итоги 2025 г. ярко подтверждают, что цифровые решения стали необходимы жителям современных многоквартирных домов. Мы фиксируем устойчивый рост интереса к нашим услугам как со стороны застройщиков, так и жильцов — об этом говорит устойчивый рост популярности мобильного приложения “Ключ”. Обязательно продолжим совершенствовать цифровые решения, которые делают повседневную жизнь людей более комфортной и безопасной».

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелеком-ЦОД», отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще