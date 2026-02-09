Кировчане будут знать, когда членам семьи звонят мошенники

МТС объявляет о запуске дополнительного инструмента для защиты от телефонного мошенничества. С его помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сервисе «Защитник» от МТС появилась возможность настраивать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Когда на номер подключенного родственника поступает подозрительный звонок, владелец подписки сразу получает SMS или уведомление в приложении. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств. В подписку также входят блокировка нежелательных звонков и голосовые предупреждения во время разговора.

Статистика показывает, что наиболее уязвимыми категориями остаются пенсионеры и дети. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Для Кировской области, где многие семьи живут в отдаленных населенных пунктах, а родственники часто находятся на расстоянии, крайне важна возможность дистанционно обезопасить своих близких от мошенников. Запуск функции уведомлений — это не просто новая опция, а формирование цифрового иммунитета семьи. Мы видим свою задачу в том, чтобы технологии защиты были адаптированы под реальные потребности кировчан и работали на опережение, особенно там, где личное ежедневное участие не всегда возможно», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписка «Защитник+ для семьи» доступна в приложении «Мой МТС» и позволяет добавить до трех номеров родственников.