«МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья

«МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья. Изменения почувствовали жители и гости поселка Коммунар и хутора Медвеженского, расположенных рядом с известным в крае Соленым озером.

По данным «МегаФона», количество гостей, посещающих уникальную природную локацию, за год увеличилось на 10%. В основном приезжают гости из республик СКФО, а также Ростовской области, на границе с которой находится водохранилище. Модернизация здесь телеком-оборудования позволила повысить емкость сети и скорость передачи данных в зоне скопления абонентов. Теперь на скорости до 60 Мбит/с можно комфортно общаться в соцсетях, оперативно делиться фотографиями и видео черной и белой соли, а также связываться с лечащим врачом для консультаций по использованию целебной грязи.

«Сейчас обладатели наших сим-карт могут безопасно передвигаться по трассам региона, оставаясь на связи даже в отдаленных и малонаселенных пунктах. Расширение сети прошло не только в природных локациях Красногвардейского округа, но и в районном центре, а также в селах Привольное, Покровское, Ладовская Балка», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Глубина Соленого озера всего 60 см, но его часто называют местным «Мертвым морем» из-за концентрации полезных минералов. Местными грязями здесь лечились еще с XVIII века. Сегодня специалисты подтверждают свойства местной флоры, особенно для опорно-двигательного аппарата, суставов, восстановления мышц.