МТС: нижегородцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Нижегородской области. Теперь нижегородцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим членам семьи. Решение помогает вовремя предупредить родных о возможной мошеннической угрозе.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» — инструмент защиты от телефонного мошенничества с использованием ИИ, который в режиме реального времени анализирует разговор и при обнаружении признаков обмана отправляет абоненту голосовое предупреждение (слышимое только принимающей стороне) — срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. В 2025 г. инструменты фильтрации нежелательных вызовов МТС предотвратили более 32 млн потенциально опасных звонков абонентам Нижегородской области. Суммарная длительность вызовов, распознанных системой как мошеннические или спам, превысила 7 млн минут — эквивалент непрерывного разговора продолжительностью 13,6 года.

Владелец семейной версии «Защитника» получает уведомления при обнаружении признаков мошенничества в звонках на номера родственников — например, пожилых родителей или детей, которые чаще становятся мишенью злоумышленников. Это дает возможность вовремя связаться с близким и прервать разговор до передачи данных или денег.

Сервис работает на трех уровнях: до разговора — автоматически блокирует явно нежелательные вызовы; во время разговора — подает голосовое предупреждение при выявлении типичных сценариев обмана; после обнаружения угрозы на номере члена семьи — направляет владельцу подписки SMS или push-уведомление. Такой подход создает дополнительный барьер против социальной инженерии, когда мошенники поэтапно внушают жертве доверие для получения доступа к деньгам или персональным данным.

«Телефонные мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, используя психологические уловки и играя на доверии людей. Особенно уязвимы пожилые родственники и дети: первые нередко не успевают ориентироваться в новых схемах мошенничества, вторые же зачастую не обладают достаточным жизненным опытом и навыками критического мышления, чтобы распознать угрозу. Специальные решения для семьи приобретают особую важность — они позволяют уделять больше внимания защите наиболее уязвимых членов семьи. Зная, что они в безопасности, остальные члены семьи тоже испытывают меньше тревоги», — сказал Андрей Белов директор МТС в Нижегородской области.