«Ростелеком» и «Вымпелком» автоматизировали процесс формирования коммерческого предложения

Компании «Вымпелком» и «Ростелеком» завершили комплексную автоматизацию процесса формирования коммерческих предложений. Совместный проект направлен на повышение эффективности взаимодействия компаний при подключении клиентов к услугам передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Интеграция ИТ-платформ «Агрегатор запросов аренды ресурсов» «Билайна» и CRM-системы B2O «Ростелекома» для аренды ресурсов позволяет обрабатывать запросы, планировать, согласовывать и выдавать предложения в единой системе CRM B2O «Ростелекома». Для обработки запросов созданы разнообразные сценарии, в том числе автоматическая маршрутизация задач в кабинете менеджеров в соответствии с географией запросов, проверка статусов созданной задачи и обработка конкретного запроса, а также мгновенная доставка коммерческого предложения. Автоматизация позволила сократить количество ошибок при расчетах и согласовании, а также повысить качество обслуживания клиентов, особенно при масштабных подключениях.

На первом этапе проекта, реализованном в начале 2025 г., была настроена автоматическая передача запросов на аренду ресурсов напрямую из системы «Вымпелкома» в систему «Ростелекома». Обе системы подключаются через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Такое решение позволило прорабатывать запросы на подключение услуг передачи данных, ускорить процессы заключения контрактов и улучшить качество взаимодействия.

Кирилл Карасев, директор по работе с федеральными операторами связи и контент-провайдерами «Ростелекома»: «Вместе с коллегами из “Вымпелкома” мы продолжаем успешно автоматизировать один из главных операционных процессов в нашей совместной деятельности. Это яркий пример повышения экономической и операционной эффективности, позволяющий значительно сократить время принятия решения, последующей проработки и организации необходимых услуг. Компании показывают, как традиционное межоператорское взаимодействие может развиваться, создавая и используя новые отраслевые практики».

Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»: «Данный проект — не просто техническая интеграция. Это практическая реализация нашей стратегии по переходу от роли классического инфраструктурного оператора к роли цифрового технологического партнера для игроков рынка. Мы создаем не просто канал для запросов, а цифровую экосистему взаимодействия. Важно, чтобы наши партнеры, такие как “Вымпелком”, могли максимально быстро, прозрачно и эффективно получать доступ к нашему портфелю ресурсов и услуг через современные API-интерфейсы».

Андрей Сиоридзе, директор департамента аренды инфраструктуры «Вымпелкома»: «Завершение второго этапа интеграции агрегатора запросов билайна с CRM B2O “Ростелекома” — ключевой этап в цифровой трансформации наших совместных процессов. Мы автоматизировали передачу запросов и создали полностью цифровой контур формирования коммерческих предложений. Это позволило наладить моментальный обмен информацией от запроса платформы до получения итогового решения из CRM, что доказывает жизнеспособность и масштабируемость данной архитектурной модели».

Михаил Мизбахов, руководитель службы методологии и автоматизации «Вымпелкома»: «За прошедший год был сделан большой шаг в развитии внутренних систем компании в области эффективного управления процессами аренды инфраструктуры и сетевых ресурсов. Наши партнеры стали непосредственными участниками этих процессов. Запущена площадка для партнеров, предоставляющих инфраструктуру для размещения оборудования, а агрегатор запросов билайна после интеграции с “Ростелекомом” получил хороший импульс для дальнейшего развития за счет максимальной оптимизации взаимодействия и исключения лишних транзакций. Полученный результат подтверждает, что стратегические партнерства, построенные на общих технологических стандартах и взаимном доверии, создают реальные конкурентные преимущества для бизнеса и улучшают клиентский опыт».

