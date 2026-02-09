CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Билайне стартовала новая акция «3в1»

Билайн запустил новую акцию с выгодными комплектами. Это отличная возможность сэкономить на подарках в преддверии праздников и спланировать покупки.

Например, приобретая Huawei Nova 14i 256 в интернет-магазине Билайна в рамках акции, клиент получает не только современный смартфон, но и 7 000 бонусных рублей, а также 1000 рублей на аксессуар. Так, в дополнение к новому устройству можно обеспечить оплаченную связь и дополнительный девайс/аксессуар. Такой комплект даёт выгоду в 8 000 рублей — это 40% от розничной цены.

Huawei Nova 14i 8/256 ГБ — смартфон с большим экраном и ярким дисплеем, обеспечивающим плавное движение изображения. Оперативной памяти 8 ГБ хватит для работы популярных приложений и использования смартфона для повседневных задач, а накопителя на 256 ГБ достаточно для хранения фотографий, программ и даже игр. Пользователи оценят и камеру с главным модулем 50 МП и фронтальную камеру 8 МП. Еще одна особенность — большой аккумулятор 7000 мАч, благодаря которому смартфон сможет долго работать без подзарядки.

Совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, в качестве дополнительного товара в рамках акции можно выбрать беспроводные наушники, умную колонку, часы, пакеты настроек, обеспечить себе защиту от мошенников и спамеров с помощью pro-версии «Виртуального помощника» или подписки на книжные, облачные сервисы Билайна и другое.

* С перечнем акционных смартфонов, размером выгоды, ценой и номиналом опции «рубли на связь по акции», а также минимальной ценой дополнительных товаров и услуг можно ознакомиться в офисах Билайна и правилах проведения акции. Количество товаров ограничено. Акция действует до 16 марта 2026 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5w7aShf

