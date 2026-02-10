CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС предупредит жителей Якутии о мошеннических звонках членам семьи

Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью жители Якутии смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владелец подписки, подключив членов семьи, будет получать уведомления о любых подозрительных звонках и сможет предупредить близких. В подписку включена комплексная защита: встроенный сервис блокировки нежелательных звонков, страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн руб. и функция «Безопасный звонок», предупреждающая о мошенниках прямо во время разговора.

Новые возможности особенно актуальны для пенсионеров и детей. По данным сервиса «Защитник», в 2025 году функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще, что говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Причем мошенники звонят с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Так, пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«В Якутии за прошлый год МТС заблокировала более 34,5 млн мошеннических вызовов. Наша аналитика показала, что чаще всего аферисты звонят людям старше 65 лет, которые не всегда успевают за новыми схемами, а также детям и подросткам, которым не хватает жизненного опыта и критического взгляда. Решение «Защитник+ для семьи» создает надежный барьер для недоброжелателей, предлагая всестороннюю защиту прямо во время звонка», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

