На Камчатке МТС заблокировала более 10 млн нежелательных звонков за год

Цифровая экосистема МТС, с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от спамеров и мошенников жителям Камчатского края в 2025 г. По итогам года количество заблокированных мошеннических и спам-звонков выросло на 15% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Камчатке в 2025 г. МТС заблокировала более 10,3 млн спам-звонков, поступивших жителям региона. Пик активности мошенников пришелся на апрель и ноябрь, когда ежемесячное количество заблокированных вызовов достигало одного млн.

Общая длительность таких звонков составила бы свыше 37 тыс. ч. В пересчете на личное время камчатцев это более четырех лет, которые не были потрачены на разговоры с мошенниками благодаря работе умных систем.

Чаще всего мошенники атаковали людей с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрасте 35-44 лет, а также пенсионеров старше 65 лет. Средняя продолжительность такого опасного звонка составляла 13 сек.

При этом наиболее часто используются две схемы: звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов или банковских служб безопасности, а также предложения об «инвестировании» средств на сомнительных онлайн-платформах.

«Именно против таких атак, где мошенник играет на доверии к официальным структурам или жажде быстрой прибыли, нужна превентивная защита. При этом, мошенники не дремлют и постоянно придумывают новые уловки, пытаясь убедить людей срочно передать личные данные или совершить платеж. Наш ИИ в сервисе «Защитник» анализирует разговор в реальном времени и, обнаружив подозрительную активность, голосом предупреждает о ней пользователя. Это дает человеку решающее преимущество — несколько секунд на осмысление, чтобы не поддаться на давление», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

