МТС предупредит татарстанцев о мошеннических звонках близким

МТС, цифровая экосистема, начала уведомлять абонентов о попытках мошенничества в отношении членов семьи. Татарстанцы могут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если их близким поступит подозрительный звонок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователь семейной подписки может бесплатно добавить до трех участников и получать уведомления о любых подозрительных звонках близким, своевременно предупредив их о возможной опасности. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств. Это особенно актуально для пенсионеров и детей.

«В 2025 г. МТС заблокировала около 70 млн нежелательных вызовов в адрес татарстанцев. При этом функция «Безопасный звонок», который предупреждает о разговоре с потенциальным мошенником прямо во время звонка, срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Злоумышленники целенаправленно звонят наиболее уязвимым категориям населения, к тому же «подстраиваясь» под их распорядок дня, выбирая момент, когда они остаются одни. К примеру, пик звонков пожилым людям приходится на будни около 11:00, а детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. Пожилые могут не распознать в моменте новую схему обмана, а дети и подростки, как правило, не обладают достаточным опытом и критическим мышлением. Поэтому дополнительная технологическая защита точно не помешает, особенно когда речь идет о наших пожилых родственниках и детях», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Семейная подписка обеспечивает татарстанцев комплексной защитой до, во время и после разговора с мошенниками. Она блокирует нежелательные звонки, голосом предупреждает о разговоре с возможным мошенником во время звонка, и если все-таки злоумышленникам удастся похитить деньги, поможет вернуть до 1,5 млн руб. в рамках страхования.