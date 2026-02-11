CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Жители Алтая стали активнее мониторить авиабилеты

Жители Республики Алтай в январе активно искали билеты для путешествий. Интерес к предложениям перевозчиков и поиску оптимальной логистики для рабочих поездок и летних путешествий как внутри страны, так и за рубежом привел к росту трафика на тематические сайты. Относительно января 2025 г. абоненты увеличили передачу данных на 29%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В республике лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на trip.com — трафик вырос в 10 раз относительно января 2025 г. Значительный прирост показали также s7.ru (в восемь раз) и iraero.ru (в восемь раз). При этом почти половина всего тематического трафика приходится на сайты крупнейших отечественных авиаперевозчиков, например, aeroflot.ru, хотя их объемы несколько снизились в 2026 г.

Примечательно, что наиболее активны пользователи по понедельникам и четвергам. Минимальный интерес к поиску билетов наблюдается в среду. Среди жителей Сибири наибольшую активность продемонстрировали красноярцы: их запросы в Сети составляют около 30% от общего объёма сгенерированного трафика. На втором месте — Новосибирская область (22%), на третьем — Кузбасс (+15%). Затем следуют жители Томской области и Алтайского края.

«Изменение цифровых привычек абонентов увеличивает нагрузку на сеть и стимулирует модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры региона. Для повышения ёмкости сети и обеспечения высоких скоростей передачи данных мы проводим рефарминг частот, что критически важно для качественного функционирования мобильных сервисов бронирования в режиме реального времени. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Горно-Алтайске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила 38,65 Мбит/с», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще