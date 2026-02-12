«МегаФон» улучшил связь для сельских жителей Саратовской области

Жители сельских населённых пунктов Саратовской области теперь могут до 30% быстрее пользоваться цифровыми сервисами. В регионе завершили очередной этап рефарминга телеком-оборудования. За год инженеры «МегаФона» модернизировали порядка 100 базовых станций, которые обеспечивают связью сельские территории — деревни, сёла и посёлки.

В процессе рефарминга инженеры оператора перевели частоты на оборудовании из стандарта 3G в более современный LTE (4G). В результате скорость и ёмкость мобильной передачи данных в 4G выросли от 15% до 30% в зависимости от локации. Теперь большее число абонентов может одновременно пользоваться интернетом без снижения скорости.

Чтобы сохранить стабильность сервисов для владельцев 3G‑устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения. Это решение также способствует корректной работе M2M‑устройств: банкоматов, платёжных терминалов и систем навигации.

Работы прошли в 29 районах Саратовской области. Большее количество объектов было модернизировано в небольших поселениях Энгельсского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского районов. Улучшения коснулись жилых кварталов и социально-значимых объектов: больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, образовательных и культурных учреждений. Изменения позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить жителям более быструю передачу данных даже в часы пик.

«Стабильный мобильный сигнал стирает границы между городом и небольшим поселением: можно учиться и работать удалённо или развивать своё дело, не уезжая из дома. Мы видим, что для молодежи это также аргумент в пользу жизни в родном поселке. За год интернет-активность пользователей до 24 лет в районах выросла на 42%. Чтобы поддерживать такой ритм, инженеры расширяют частотные диапазоны, улучшая доступ к цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

За 2025 г. инженеры оператора построили и модернизировали более 500 объектов связи в городах и районах области.